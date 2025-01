Jornalista da Globo diz não conhecer Gusttavo Lima: 'Minha turma é o rock'

Alguns colegas de programa deram risada. Octavio Guedes afirmou: "Acho que o comentário do Demétrio já encerrou a ideia que ele quer passar, é isso".

Com todo respeito ao Demétrio Magnoli, dizer que não conhece Gusttavo Lima soa tão absurdo quanto criticar quem assiste reality show sem nunca ter lido um rótulo de esmalte. Superioridade intelectual não cola em um país onde sertanejo e cultura pop dominam feeds, rádios e memes. pic.twitter.com/9VOXSweVB6 -- Anne (@annemeireles) January 4, 2025

A apresentadora Andréia Sadi, no entanto, rebateu o comentarista. Ela começou a explicar quem é Gusttavo Lima, mas foi interrompida pelo colega: "Não precisa me explicar". Ela, então, continuou: "Só vou contextualizar, porque o Gusttavo Lima é um dos maiores cantores do gênero sertanejo do país, um dos mais importantes".

Demétrio disse ser fã de outros gêneros musicais. "A minha turma é o rock, jazz, MPB", respondeu. Andréia Sadi explicou: "Mas ele é um personagem muito importante no cenário musical brasileiro, só para contextualizar aqui quem ele é".

O próprio Gusttavo Lima comentou o caso. Ele compartilhou no Instagram um vídeo do momento e escreveu: "Contem pra ele, gente... Eu sou o povo, sou o cidadão, pagador de impostos que sustenta toda essa máquina chamada Brasil". Ele também compartilhou um discurso de Elon Musk contra os impostos.