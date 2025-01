Morre irmã de Ary Fontoura, e ator lamenta: 'Dia mais triste da vida'

Ary Fontoura, 91, lamentou a morte de sua irmã, Estela Fontoura, aos 100 anos, neste sábado (4).

O que aconteceu

O ator publicou uma homenagem para Estela em seu perfil no Instagram. "Este é um dos dias mais tristes da minha vida. Eu entendo todos os planos de Deus. Dói muito saber que você não estará mais aqui e que será impossível ouvir sua voz. Vou ter que me contentar com a luz que você deixou em nossas vidas."