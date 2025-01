Karol Conká aparece em novo comercial de especial do BBB; veja

No novo vídeo, Karol Conká surge de forma parecida com a de Juliette —bem no final. Tadeu Schmidt inicia o vídeo falando sobre a celebração dos 25 anos do programa, e a câmera foca em alguns dos convidados, como Arthur Aguiar, Dicesar, Kaysar e Gil do Vigor.

Karol Conká surge de costas, com um lenço na cabeça e salto vermelho. Quando vira e mostra seu rosto, ela diz: "Achou mesmo que eu não seria convidada para essa festa? Respeita a mamacita!".

A rapper foi uma das participantes mais polêmicas do BBB 21. Ela foi considerada a grande vilã da temporada, e foi eliminada com 99,17% dos votos, a maior rejeição da história do reality.