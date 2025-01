'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela de 6 a 11/1

Zélia instiga Clarice a mostrar seus desenhos para Juliano. Beto afirma a Beatriz que Basílio não é quem ela pensa. Raimundo se recusa a dar o desquite para Lígia. Maristela pressiona Juliano sobre a situação de Alípio. Juliano e Maristela se desesperam ao ver os desenhos de Clarice. Clarice pede para Juliano levá-la a Petrópolis. Guto encontra o microfone de Alfredo escondido no sofá e confronta Nelson. Maristela e Juliano conseguem novas medicações para sabotar a memória de Clarice. Sérgio flagra Nelson devolvendo o microfone de Alfredo. Juliano tenta despertar Clarice, que está apagada com os novos remédios. Beatriz descobre a farsa de Basílio. Zélia chega a Petrópolis.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Beatriz se culpa por não ter acreditado em Beto. Celeste e Edu descobrem que são Olívia e Genoca. Alfredo manda prender Nelson, e Anita e Guto ficam sensibilizados. Zélia conhece o padre que celebrou o casamento de Clarice com Antonio. Iolanda termina com Ulisses por conta de Ana Maria. Beto e Beatriz se desencontram. Beatriz conta a Carmem as atitudes de Basílio. Celeste descobre sobre a prisão de Nelson. Anita pede demissão a Alfredo. Bia teme pelo estado de Clarice. Beatriz pede perdão a Beto. Zélia se apresenta a Carmem como Odete.

Sábado, 11 de janeiro

Carmem pede que Zélia/Odete retorne em outro momento ao abrigo. Beatriz e Beto reatam o namoro. Beatriz confronta Basílio. Ronaldo conforta Bia. Celeste aconselha Edu a mostrar as fotos comprometedoras de Nelson para Anita. Alfredo sofre com a partida de Anita. Iolanda se emociona com o apoio de Ana Maria. Anita se declara para Alfredo. Raimundo proíbe Celeste de namorar Edu. Lucinha revela a identidade de Beatriz e Clarice para Zélia/Odete. Beatriz conta a Beto que Clarice é sua mãe.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.