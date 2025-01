Bruna Biancardi mostra detalhes de chá revelação da filha com Neymar

Bruna Biancardi, 30, mostrou detalhes de como foi o chá revelação de sua segunda filha com Neymar, 32.

O que aconteceu

Chá revelação foi realizado em 25 de dezembro, na mansão do atleta em Mangaratiba (RJ). Neste sábado (4), Biancardi expôs detalhes de como foi o evento, que revelou aos pais que eles estão à espera de uma segunda filha —os dois já têm Mavie, 1.

Celebração foi em família. Nas imagens, Bruna aparece ao lado de Neymar, de Mavie e do primogênito do atleta, Davi Lucca, 13. Em uma das fotos, o atacante acaricia a barriga da amada, enquanto amigos do casal celebram a novidade.