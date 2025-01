4 cenas bombásticas que mudam a trama de Cacá em 'Volta por Cima'

No capítulo deste sábado (4) em "Volta por Cima" (Globo), Madalena discute com Cacá, que não se aguenta e ameaça a namorada de seu ex.

Após isso, Chico descobre o trabalho de Cacá e não pensa duas vezes antes de confrontá-la.

No final do capítulo, Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando, garantindo mais um barraco para essa trama.