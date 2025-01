'Volta por Cima': Gigi finalmente muda de vida graças a Roxelle

No capítulo desta sexta-feira (3) em "Volta por Cima" (Globo), Gigi começa a trabalhar na lanchonete com Roxelle e mostra que está disposto a mudar.

Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Também no mesmo capítulo: Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto. Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios.