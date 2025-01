Vaso sanitário? O segredo de Nicole Kidman para casamento longevo

Nicole Kidman, 57, revelou o segredo para o casamento duradouro com Keith Urban, 57, durante entrevista à revista W.

O que aconteceu

Estrela contou que chuveiro duplo e vasos sanitários separados são essenciais para um relacionamento de sucesso. Ela disse que, enquanto toma banho, escuta o marido criando novas canções.

Nicole Kidman e Keith Urban se casaram em junho de 2006 e têm duas filhas, Sunday, 16, e Faith, 13. Antes de se casar com Keith Urban, Nicole Kidman foi casada com Tom Cruise, com quem adotou dois filhos, Isabella, 32, e Connor, 29.