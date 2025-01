Fundador do Soweto detona integrantes do grupo: 'Contam mentiras sobre mim'

Grupo teria até mesmo planejado oferecer dinheiro a Claudinho para resolver a questão, mas ele vendeu a marca para outra pessoa. Criseverton descreveu a decepção com a venda: "Daí o Claudinho falou: 'ah, mano, vendi a marca, mas a marca já nem tá tão assim, mano. Vai ser bom pra vocês".

A resposta

Claudinho, por sua vez, usou as redes sociais para apresentar a própria versão dos fatos e acusar os integrantes de difamação. Ele afirmou que a história contada por Dado e Criseverton no podcast é "mentirosa" e "totalmente distorcida", com o objetivo de prejudicar sua honra e reputação.

Por mim, vocês não cantam mais as minhas músicas. Vocês regravam as minhas músicas, me pedem liberação sem ônus nenhum, mas contam mentiras sobre mim nas redes sociais. Me difamam, diminuem a minha caminhada, falam mal de mim pelas costas. Claudinho

Ele alega ter emprestado a marca ao grupo quando eles ainda não tinham nome. O músico também reivindica ter sido crucial para o sucesso inicial do grupo, conseguindo os primeiros shows e o investimento para o primeiro álbum, além de ser o principal compositor.