Ator de 'Volta por Cima': 'Gigi tem uma liberdade que demorei a ter'

Natural de Juiz de Fora (MG), Fagundes conta que, na juventude, reprimia sua orientação para não ser rotulado como homossexual pelo pai, que tinha uma visão muito machista. "Meu pai era sargento reformado do exército. Ele tomou um tiro quando tinha 30 e poucos anos e foi aposentado por invalidez. Ele, em casa, era muito machista. Uma coisa boa foi ele me ensinar a dirigir [risos]. Hoje, eu entendo que ele vem dessa educação antiga, machista", diz o ator, que conta que o pai morreu sem se desfazer das amarras do preconceito.

O ator relembra momentos da infância e da relação especial da mãe, Maria de Lourdes, que morreu de covid-19 na pandemia, com Betty Faria. "Via 'Anos Dourados' com a minha mãe, que era muito fã de Betty. Ao ver a personagem da atriz, uma mulher desquitada e a frente do tempo dela, minha mãe tomou coragem [e se separou]. Cresci vendo fotos da atriz no salão da minha mãe. Hoje, sou muito amigo de Betty. A vida é muito louca", diz o ator, que ressalta que a mãe era cabeleireira e dava aula no Sesi.

Sobre seu papel em "Volta por Cima", Fagundes revela que trouxe para Gigi referências da cultura pop e do cinema. "Misturo muito. A primeira referência foi Scarlett O'Hara, com seus robes e que Gigi adora. Mesclo com Clodovil, de botar o blazer [pendurado] nos ombros, e com Maggie Smith, de 'Downton Abbey', do jeito de sentar na pontinha do sofá. Vou muito nas divas, mais do que nos gays. Porque ser gay é só um fato."

Fagundes diz ainda que muitos dos detalhes do personagem já estavam no texto da autora Claudia Souto e de seus colaboradores, incluindo Wendell Bendelack, seu marido. "Essa é a terceira novela de Cláudia que faço e ele escreve, mas é a primeira que estou dando tantas entrevistas sobre isso. Acho que descobriram agora [risos]. Meus colegas brincam, perguntando seu eu já sei da trama. Respondo brincando: 'Gente, não mandem recado por mim, sou casada há 20 anos, você acha que a gente conversa sobre isso?" [risos]

E, afinal, Gigi é filho de Belise? "Acho que é filho, sim. Agora, o porquê desse segredo, eu não sei. A gente fica aqui conspirando, tentando deduzir."