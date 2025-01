Pasin: Gracyanne Barbosa desconversa sobre ida ao BBB 25 e aumenta rumores

Gracyanne Barbosa é uma das pessoas cotadas para o Camarote do BBB 25. O elenco vai ser revelado nos próximos dias, e o programa inicia na segunda-feira (13). Durante o Central Splash desta sexta-feira (3), Lucas Pasin deu detalhes sobre a possibilidade da ex-mulher de Belo estar no reality.

De acordo com Pasin, Gracyanne respondeu uma interação que ele teve com ela. O colunista do UOL desejou feliz ano novo, e questionou sobre os boatos relacionados ao reality da TV Globo.