Participante do Big Brother argentino é expulsa do reality por não jogar

Uma participante do Gran Hermano, o Big Brother argentino, foi expulsa do reality por não querer jogar, reclamar da produção e ficar com saudades da família após um mês no ar.

O que aconteceu

O discurso de eliminação de Keila Sosa foi feito pelo "Big Boss" do programa, segundo o jornal argentino La Nación. "Quando entrou na minha casa sabia onde estava entrando, o desafio a que estava exposto, as dificuldades inerentes a este jogo e as inúmeras experiências que estava determinado a enfrentar. Ninguém disse que seria uma tarefa simples, mas todos compreenderam que, apesar dos problemas que poderão enfrentar, é uma experiência única, irrepetível, que merece ser vivida", iniciou a fala.

Segundo a voz do reality, os participantes foram escolhidos para enfrentar o desafio com "gratidão e alegria". "Dói-me que nem todos tenham compreendido o significado desta aventura, o esforço que implica, ou que em algum momento tenham questionado a transparência do concurso".