Mulher de Gusttavo Lima reage à possível candidatura presidencial do cantor

Andressa Suita reagiu ao desejo do marido, o cantor Gusttavo Lima, de se candidatar à presidência da República em 2026.

O que aconteceu

Modelo fez uma publicação bem-humorada, ao som da música "Ficha Limpa". "Quando acordo com a notícia que meu marido sente vontade de ser presidente do Brasil", escreveu a influenciadora digital, no Instagram.

Músico afirmou que pretende se candidatar à presidência da República em 2026. A declaração do músico foi feita ao Metrópoles e confirmada por Splash.