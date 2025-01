'Totalmente nepobaby': Lúcio Mauro Filho analisa seus 35 anos de carreira

No início da carreira, o pai do ator parecia não incentivá-lo porque "queria que o filho fosse uma pessoa séria, tivesse um emprego de verdade". Depois, ele foi virando fã do filho, conta Lucinho. "Ele sabia que não tinha jeito. Talvez ele tenha sido duro porque é uma vida maluca, cheia de incerteza. A gente tem poucos lugares para trabalhar como artista no Brasil".

A Globo é uma ilha. A realidade do artista é uma luta de altos e baixos enormes. E quem está dentro de uma empresa do tamanho da Globo é uma luta de altos e baixos para se manter, porque a concorrência é muito grande. É um país de artistas. Isso me faz olhar para trás com muita gratidão, olhar esses 50 anos [de vida], esses 35 anos de carreira com muita gratidão. Ao mesmo tempo, tem muita luta. Eu nunca subi no salto.

Lúcio Mauro Filho

O papo faz Lúcio lembrar de uma fala de Marcos Nanini: "A maioria dos nossos colegas jamais viverá um grande sucesso". Ele agradece por ter participado de vários projetos exitosos na TV, como A Grande Família (2001-2014), Zorra Total (1999-2003), "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018) e "Bom Sucesso" (2019).

"Sempre que entro na arena [montada pelo Caldeirão aqui no Ceará], a galera começa a cantar a música da Grande Família. Olho para trás e tenho muita gratidão por todas as pessoas que me deram oportunidade. Acredito na minha postura profissional. Tem talento, mas só isso não basta. Tem compromisso, parceria e escuta".

Apesar de o pai não ter incentivado no começo, Lucinho conta que a postura dele como profissional foi o seu norte. Os dois trabalharam juntos no Zorra Total e em outros projetos, como o monólogo "80+30". "Tudo mudou a partir do momento em que a gente se encontrou no set. Ele abriu o jogo e virou um babão, um coruja. As pessoas ficavam zoando ele: 'Teu pai é muito coruja, ele segura a onda na tua frente, mas por trás é um babão'. A relação dele comigo foi maravilhosa".