Gisele e Costa Rica: a relação com o país que pode ser cenário de casamento

A Costa Rica, um dos destinos preferidos de Gisele Bündchen, tem sido o cenário de momentos importantes na vida da modelo, incluindo a relação com o namorado Joaquim Valente.

Modelo costumava visitar o país anualmente com o ex-marido, Tom Brady, após a temporada de futebol americano. Agora, ela continua frequentando o local, desta vez acompanhada dos filhos e do namorado.

Relação de Gisele com a Costa Rica se fortaleceu com o tempo. Após o divórcio de Brady em 2022, a modelo ficou com uma mansão na Península de Nicoya.