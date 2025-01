Ex-atriz mirim, Zendaya critica fama precoce: 'Já vi ser prejudicial'

Zendaya, 28, criticou a fama precoce que atores mirins podem ter no início da carreira.

O que aconteceu

A atriz, que ficou famosa após seu papel em "Shake It Up" do Disney Channel com Bella Thorne em 2010, afirma ter um "relacionamento complicado" com a ideia de atuação infantil. "Já vi ser prejudicial para as pessoas", disse ela ao The Hollywood Reporter.

Ela afirma que "não mudaria" o que aconteceu com sua vida pessoal. "Mas há coisas que eu gostaria de viver em particular", disse.