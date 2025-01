Da denúncia à prisão: o que se sabe de acusação contra ex-Masterchef

Jason de Souza Junior, ex-participante do MasterChef Brasil, foi preso em Florianópolis, sob suspeita de estuprar uma menina de 12 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina.

Denúncia, prisão e audiência de custódia

Chef teria abordado a vítima na frente de casa por volta das 14h do dia 31 de dezembro, ameaçando-a com uma arma. A garota foi levada para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo informou a NSC TV.

Após o crime, a menina foi abandonada próximo à residência. A vítima registrou queixa na delegacia, descrevendo o suspeito e o veículo. Um laudo pericial confirmou o estupro.