Cássia Kis se irrita com banhistas e discute em supermercado; veja

Paloma Olliver, uma das jovens envolvidas no bate-boca, disse que os funcionários do supermercado permitiram a entrada no local com o traje de banho. "Antes de qualquer coisa, quero informar que perguntamos aos funcionários do estabelecimento se poderíamos entrar nos trajes que estávamos (que era a parte superior de biquíni e calça) e fomos autorizadas a entrar. Em momento algum quis desrespeitar as pessoas que estavam no local! Peço desculpas se causei algum desconforto", disse em seu Instagram.

Ela se queixou da grosseria da atriz, que questionou se eles eram do Rio. "Também quero falar da forma grosseira e ofensiva que fomos abordados pela atriz. Ela veio até nós de forma grosseira perguntando se éramos moradoras do Rio de Janeiro, que não poderíamos estar com o traje que estávamos. Ela começou a questionar os funcionários do estabelecimento e algumas pessoas que estavam no local, criando uma situação desconfortável".

Splash tentou contato com Cássia Kis e Paloma, mas não obteve retorno ainda. O espaço segue aberto para manifestação.