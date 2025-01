Toninho Geraes acusa advogados de Adele de falsidade ideológica

As prováveis adulterações, além disso, implicam em inegáveis prejuízos para o noticiante, que pensou estar conciliando na audiência com representantes legitimados dos quatro réus, e não com representantes que sequer procuração válida tinham. Advogados de Toninho Geraes, em trecho da queixa-crime

Há divergências nas assinaturas de Adele no documento. Os advogados de Toninho pediram um exame grafotécnico para apurar as diferenças entre as assinaturas na procuração em português, em inglês e o autógrafo da cantora. Além disso, ressaltaram que o local de assinatura é São Paulo, e não Los Angeles —onde a cantora mora.

Comparação entre as assinaturas de Adele na procuração em português (esq.) e inglês (dir.) Imagem: Reprodução

Assinatura de Adele em carta enviada a fã Imagem: Reprodução

Em dezembro de 2024, representantes da cantora, gravadora e distribuidora requisitaram uma audiência de emergência. O pedido veio após a decisão que determinou a retirada de "A Million Years Ago" das plataformas digitais. A audiência aconteceu no dia 19 e, segundo a queixa-crime, apenas Toninho Geraes compareceu — seus advogados ressaltam que o músico passou mal durante a audiência de quatro horas. A ausência dos réus não foi justificada, como exige a lei brasileira.

Procurado por Splash, o advogado de Toninho Geraes diz que a falsificação pode configurar estelionato. "Parece que não estávamos a negociar com a cantora, naquela audiência [de 19 de dezembro], mas, sim, a participar de uma farsa protagonizada pelos réus", afirma.