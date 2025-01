Yuri Lima confirma volta com Iza e agradece cantora por perdoar traição

O jogador afirma que se arrependeu e se empenhou muito. "Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas".

Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda! Yuri Lima