Meghan Markle mostra dotes culinários em trailer de nova série da Netflix

A série contará com convidados especiais — um deles, o príncipe Harry, que aparece brevemente no trailer. Celebridades como a atriz Mindy Kaling e os chefs Roy Choi e Alice Waters também aparecerão no programa.

Meghan divulgou a série em seu Instagram, "inaugurado" no primeiro dia deste ano. "Eu estou muito animada para compartilhar isso com vocês! Espero que vocês amem a série, tanto quanto amei fazê-la."