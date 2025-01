Justin Baldoni diz que foi 'humilhado' por Blake Lively em estreia de filme

Justin Baldoni afirmou que Blake Lively tentou bani-lo da estreia do filme "É Assim que Acaba", mas aceitou que ele participasse do evento "sob condições humilhantes".

O que aconteceu

Segundo o ator, Blake Lively inicialmente se recusou a permitir que ele participasse da estreia do filme. Baldoni diz que a atriz queria "minar o papel dele de diretor, produtor-executivo e protagonista" do projeto. As informações estão no processo de Baldoni contra o New York Times e foram obtidas pelo New York Post.

Blake teria "segragado Baldoni do elenco principal e barrado o ator de uma festa, forçando-o a organizar o próprio evento" . A atriz só teria aceitado a presença de Baldoni após "pressão significativa", impondo "condições humilhantes".