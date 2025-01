Ju Isen reconstrói nariz após ataque violento de cachorro no México

A influenciadora Ju Isen precisou fazer uma cirurgia para reconstruir o nariz após ser atacada por um cachorro no México durante o Réveillon.

O que aconteceu

Ela afirma que foi preciso reconstruir todo o nariz, em sequência de stories publicados no Instagram. "Olha no que resultou a mordida de um cachorro. Passei por uma cirurgia, reconstruí todo meu nariz. Estou aqui no hospital. Meu Réveillon foi dentro de uma ambulância".

Em vídeos postados ontem (1º), ela disse que precisaria passar a noite no hospital para tomar antibiótico devido à bactéria do animal. "Vou ter que dormir no hospital para tomar antibiótico por conta da bactéria da mordida do cachorro".