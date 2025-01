Harry e Meghan vão se separar? Os rumores de divórcio que perseguem o casal

Alvos de boatos de divórcio

Harry e Meghan fizeram várias aparições públicas separadamente ao longo do ano. Em novembro, por exemplo, Harry foi a um jogo de futebol no Canadá, Meghan foi ao lançamento de uma marca de beleza em que investiu, a Highbrow Hippie.

As aparições "solo" fazem parte de uma estratégia para "separar" as marcas de Harry e Meghan, segundo uma fonte. Com o desgaste da marca do casal, os dois decidiram fazer uma espécie de separação profissional.

Está claro que há uma abordagem dupla evoluindo. O foco em empreendedorismo é a prioridade da duquesa, enquanto o duque continuará a defender suas organizações sem fins lucrativos. Mas haverá um esforço conjunto em questões relacionadas a causas importantes. Amigo do casal, à revista People

Essa abordagem também tem a ver com a priorização da família em relação ao trabalho. "[Enquanto um trabalha], o outro fica com as crianças", diz ainda a fonte à revista. Harry e Meghan são pais de Archie, 5, e Lilibet, 3.