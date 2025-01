Fernanda Souza sobre Ilhados: 'Existe um mito de colocar sogras como vilãs'

O reality traz personagens que todo mundo tem ou já teve em casa. Se não tem, conhece alguém que tem algum tipo de conflito. O programa traz muita identificação.

Fernanda Souza está no comando de 'Ilhados com a Sogra 2' Imagem: Netflix / Divulgação

Ponto alto da atração é a abordagem da vulnerabilidade, principalmente das sogras, que muitas vezes são vistas como figuras fortes e controladoras. "É importante elas mostrarem a vulnerabilidade delas, de compartilharem aquilo que dói, que é desconfortável. E isso não é uma fraqueza, é uma força", explica Fernanda.

Primeiros episódios mostram que treta será um dos ingredientes da nova temporada. Fê Souza, no entanto, faz uma ressalva: "Não é a treta pela treta, pelo contrário. É a treta com a intenção de fazer o outro se ouvir. As dinâmicas são levadas para isso, para que você possa ouvir o que a pessoa tem a dizer".

Primeira temporada de 'Ilhados com a Sogra' foi sucesso de audiência Imagem: Ricardo Carvalheiro/Netflix

Apresentadora destaca a coragem dos participantes em expor dores íntimas no programa. Ele afirma que a atração tem o poder de inspirar o público a refletir sobre as próprias relações e a buscar conversas importantes com os entes queridos. "A gente olha e fala, pô, eu quero ter essa conversa com a minha mãe. Poxa, por que eu não consigo ter essa conversa com a minha sogra?".