Celeste põe fogo em Mauro em cena surpreendente de 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo), Celeste (Débora Ozório) põe fogo em Mauro (João Vithor Oliveira).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A filha de Lígia (Palomma Duarte) será sequestrada pelo ex-namorado, que insiste em retomar o compromisso com a menina. Ela finge concordar com as falas do rapaz e lhe pede um beijo.