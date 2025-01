Após abraçar vida de pobre, Gigi começa a trabalhar em lugar inusitado

No capítulo de sexta-feira (3), da novela "Volta por Cima" (Globo), Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza.

Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto. Jayme recebe Tereza de volta em casa.

Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios. Nando tenta convencer Rosana a reatar com Edson. Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa. Jin se emociona ao ver sua foto com Tati.