'Volta por Cima': Madalena deixa vilão terrível totalmente encantado

No capítulo de quinta-feira (2), da novela "Volta por Cima" (Globo), Marco acerta o encontro de Madalena com Gerson. Roxelle e Neuza se preocupam com a venda da lanchonete.

Edson tenta convencer Jão a ficar na Viação Formosa. Osmar se entende com os apontadores da área de Mário Coelho.

Gerson admira a coragem de Madalena. Violeta expulsa Tereza de sua casa. Gigi chama a polícia, e Sebastian fala sobre o seu dinheiro. Violeta confirma a gravidez de Cacá. Tati cola uma foto dela com Jin na parede de seu quarto.