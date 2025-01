Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 2 a 11/1

Marco acerta o encontro de Madalena com Gerson. Roxelle e Neuza se preocupam com a venda da lanchonete. Edson tenta convencer Jão a ficar na Viação Formosa. Osmar se entende com os apontadores da área de Mário Coelho. Gerson admira a coragem de Madalena. Violeta expulsa Tereza de sua casa. Gigi chama a polícia, e Sebastian fala sobre o seu dinheiro. Violeta confirma a gravidez de Cacá. Tati cola uma foto dela com Jin na parede de seu quarto. Roxelle prepara uma surpresa para Sebastian. A ex-produtora de Jin o procura. Edson avisa a Neuza e Jão que comprou a lanchonete. Joyce troca de lugar com Roxelle e vai ao encontro de Sebastian.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto. Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios. Nando tenta convencer Rosana a reatar com Edson. Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa. Jin se emociona ao ver sua foto com Tati. Gigi começa a trabalhar na lanchonete com Roxelle. Rosana descobre que o quadro que ela queria vender é falso. Cacá tenta contratar Madalena para fazer uma festa para o seu bebê.

Sábado, 4 de janeiro

Madalena discute com Cacá. Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Cacá ameaça Madalena. Nando se aconselha com Jão. Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson. Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele. Chico descobre o trabalho de Cacá. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson descobre que foi enganado e fica furioso. Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando.

Segunda-feira, 6 de janeiro