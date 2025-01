Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 2 a 11/1

Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia. Rudá é transferido para a penitenciária. Luma e Mavi estranham a presença de Mércia no hotel onde estão no Rio de Janeiro. Diana arma um encontro entre Gael e Fátima. Diana incentiva Fátima a dar aula de piano e sugere Berta como aluna. Berta fica impressionada com o conhecimento de Fátima sobre investimentos financeiros. Os amigos de Viola fazem uma homenagem para a chef na Lona Cultural. Rodhes pede explicações para Luma sobre sua relação com Mavi. Mércia deixa Mavi furioso ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney. Mavi e Volney se enfrentam.

Terça-feira, 7 de janeiro

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado. Iberê conta a Mavi sobre o sucesso de um restaurante chamado Brisa. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Mavi acredita que a chef do restaurante é Viola devido ao tempero da comida, mas não encontra provas conclusivas. Luma e Mavi discutem sobre a possibilidade de Viola estar viva e Luma fica insegura. Volney instala câmeras no escritório da administração e é confrontado por Hugo. Evelyn faz uma confissão importante a Tomás. Daniel e Michele se sentem cada vez mais atraídos. Rudá é surpreendido com a visita de Viola na prisão.

Quinta-feira, 9 de janeiro