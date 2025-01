Namorada de Mari Fernandez revela que elas estão juntas desde 2021

A namorada de Mari Fernandez, Júlia Ribeiro, revelou em seu Instagram que está com a cantora desde 2021.

O que aconteceu

Júlia Ribeiro entrou na trend do "Indo para 2025 com a mesma pessoa de...", em seu Instagram. Na publicação, ela revelou estar com Mari desde 2021. As duas assumiram o relacionamento em agosto de 2024.