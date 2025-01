'Muito ruim': Huff explica como definiu 'limite' para ficar longe do filho

Artista, inclusive, já está se cobrando para fazer um ano de 2025 superior para surpreender o público. "Me cobro muito para poder me superar a cada projeto, a cada trabalho que eu faço. Isso é muito positivo no fim das contas. Sempre tentamos fazer algo melhor do que a gente fez no último. Quem tem a ganhar com isso é somente o público."

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.