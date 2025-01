MC Daniel diz que namorada é alvo de ataque racista e ameaça expor

MC Daniel afirmou que a namorada, Lorena Maria, foi alvo de ataques racistas e ameaçou expor os culpados. Recentemente, uma foto do casal recebeu comentários de que ele "merecia coisa melhor".

O que aconteceu

MC Daniel usou um post que viralizou em uma página de fofocas para defender a amada. "O racismo estampado em diversos comentários como sempre. Fora quando as próprias páginas incentivam isso de forma tendenciosa (essa página aqui não faz isso) com legendas, vídeos e fotos", escreveu.