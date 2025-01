Assédio e ação contra NYT: entenda treta de Blake Lively e Justin Baldoni

Defesa de Baldoni diz que acusações da atriz são uma "falsa tentativa de recuperar a reputação". Segundo as divulgações, os advogados do ator argumentam que afirmações são falsas, ultrajantes e indecentes, tendo como único objetivo prejudicar o ator publicamente.

Atriz teria reclamado da postura de Justin Baldoni nas gravações. Entre os pedidos, atriz exigiu que ator não mostrasse mais nudes de mulheres para colegas, não mencionasse antigo vício em pornografia, não abordasse conquistas sexuais e não fizesse mais menções a órgãos genitais.

Colleen Hoover defendeu Blake Lively. A escritora, autora do livro que originou o filme, compartilhou uma matéria do jornal The New York Times que falava sobre o caso e defendeu Lively.

Você não foi nada além de honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigada por ser exatamente o humano que você é. Nunca mude. Nunca sucumba. Colleen Hoover

Consequências

Agência rompeu contrato com Baldoni. Após a divulgação do processo, no dia 21 de dezembro, a agência de talentos WME rompeu o contrato que mantinha com Justin Baldoni. Blake Lively e Ryan Reynolds seguem sendo agenciados pela empresa.