'Zazá', novela de 1997, está de volta: relembre os atores que já morreram

"Zazá" foi resgatada pela Globoplay nesta segunda-feira (30). Exibida originalmente em 1997, a novela protagonizada por Fernanda Montenegro, 95, já sofreu algumas perdas em seu elenco principal.

Relembre quem já morreu do elenco de 'Zazá'

Paulo Goulart compôs o elenco principal de "Zazá" como Ulisses e faleceu em 2014. O veterano teve uma extensa trajetória no teatro e na TV. Seu último trabalho foi na minissérie "Louco por Elas", em 2012. Ele foi casado por 60 anos com Nicette Bruno (1933-2020), com quem teve três filhos: Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.