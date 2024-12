Volta por Cima hoje (31): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (31) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena enfrenta Marco. Jão tenta escapar do convite de Edson. Gigi questiona Yuki sobre Bernardo. Gerson se anima ao descobrir que Madalena é sobrinha de Osmar. Neuza incentiva Jão a ir ao jantar de Edson. Sidney se incomoda com o entrosamento entre Cida e Alberto. Ana Lúcia e Cacá pensam em fazer intriga para Madalena. Osmar e Violeta chegam ao galpão dos bate-bolas para a festa de Réveillon. Tati termina o namoro com Nando. Chico decide passar a noite de Ano Novo com Cacá. Jão e Madalena chegam para a festa na casa de Gigi.