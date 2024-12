Ulisses e Glorinha se unem para matar grande charada de 'Garota do Momento'

Bia explica que Ronaldo queria afastar Beto da agência. Arlete confronta Juliano sobre Bia, e Zélia descobre que a mulher é mãe de Valéria. Ronaldo confessa a Beto e Raimundo que armou para se livrar de Beto, e acaba se demitindo da agência. Ronaldo desabafa com Lígia. Jacira provoca Alfredo sobre seus sentimentos por Anita. Mauro pede aprovação a Raimundo para reatar o namoro com Celeste. Lígia insiste para Beto ir para Brasília. Beatriz questiona Clarice sobre as bolsas de estudo da Magnifique. Mauro chega para jantar com Celeste.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.