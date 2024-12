Psiquiatra de Liam Payne diz que cantor precisava de 'mais cuidados'

A psiquiatra de Liam Payne informou em setembro, um mês antes da morte do cantor, que ele precisava de mais cuidados após deixar de atender o artista.

O que aconteceu

A profissional disse que o cantor precisava de um "nível mais alto de cuidado" do que ela poderia fornecer, de acordo com um documento protocolado no tribunal na Argentina obtido pelo jornal Page Six. Foram encontrados no corpo do músico traços de álcool, cocaína e antidepressivos. Ele teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam sua morte.

Ela deixou de tratar o cantor semanas antes de sua morte. Segundo o documento, a psiquiatra teria notado que decidiu parar de vê-lo como paciente "após cuidadosa consideração e avaliação".