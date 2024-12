No apagar das luzes, Netflix lança o melhor filme ruim de 2024

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O ano de 2024 não chegou a ser exatamente memorável no quesito cinematográfico. Tanto os filmes quanto as séries da safra mais recente deixaram a desejar, na minha humilde opinião.

Mas no finalzinho do ano, enquanto alguns desciam para BC e outros subiam para Carneiros, quem ficou rodopiando sem sair do lugar viu que a Netflix lançou o melhor filme ruim do ano: 'Bagagem de Risco' ('Carry-On', no original —veja trailer). É uma pepita digna das melhores fases do Domingo Maior na Globo, ainda que sem a presença de Steven Seagal.