Mania de Você hoje (31): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (31) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola fica sabendo por Michele que Rudá foi preso, acusado de matar Filipa. Zon avisa a Mavi que Viola fugiu do cativeiro. Viola visita Rudá na cadeia e diz ao namorado que Mavi armou contra ele. Lorena expulsa Edmilson de casa e não repara que o pai pegou seu celular. Edmilson usa o celular de Lorena para mandar a mesma mensagem para Robson, Gael e Sirlei, marcando um encontro na casa de Dhu como se fosse a filha. Gael confirma para Diana que é o admirador secreto de Fátima. Rudá pede a Luma que se afaste dele e de Viola. Viola decide ir para o Rio de Janeiro em busca de apoio para tirar Rudá da prisão. Luma confronta Mavi.