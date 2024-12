Mamma Bruschetta tem quadro estável e deve receber alta ainda hoje

O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente "Mamma Bruschetta" deu entrada no dia 30 de dezembro no pronto-socorro da unidade, em decorrência de um quadro de engasgo. Foi realizado um exame de endoscopia e o quadro clínico é estável, com boa evolução e previsão de alta hospitalar já nas próximas horas.

Após cirurgia realizada em 2019 para tratar um câncer no esôfago, Mamma Bruschetta tem episódios de engasgos com frequência. Segundo assessor, toda vez que a artista engasga, ela broncoaspira, podendo ocasionar pneumonia por aspiração.

Em junho, Mamma Bruschetta foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração. A condição é caracterizada pela entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, nas vias respiratórias. "Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo", relatou o assessor.