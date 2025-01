Justin Baldoni processa NYT por favorecer Blake Lively e pede R$ 1,5 bi

Justin Baldoni entrou com um processo contra o New York Times por publicar uma matéria favorável a Blake Lively. O ator, junto com outros dez autores, pede R$ 1,5 bilhão, afirmando que o jornal não verificou os fatos e se baseou na narrativa "egoísta" da atriz. O New York Times não se manifestou.

O que aconteceu

No domingo passado, o New York Times publicou pela primeira vez as acusações de Lively contra Baldoni. O jornal afirmou que o ator contratou uma agência para sujar a imagem de Lively, além de ter trazido em primeira mão acusações de assédio sexual da atriz contra Baldoni.

A matéria incluía mensagens de texto e e-mails que Baldoni diz terem sido manipulados. O ator apresenta outras versões das comunicações no processo contra o jornal. As informações são da Variety.