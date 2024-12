Garota do Momento hoje (31): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (31) em Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beto afirma a Raimundo que precisa ir para Brasília investir em sua carreira. Ronaldo e Bia pensam um no outro. Juliano e Maristela temem que Clarice seja reconhecida. Beatriz sofre ao constatar que Beto irá para Brasília. Anita desabafa com Marlene. Basílio manipula Maristela. Lígia pede que Teresa fale com Alfredo para lhe chamar para cantar na TV. Bia implora para que Beto vá a sua festa de aniversário. Beatriz comenta com Arlete sobre Bia. Glorinha flagra Basílio com Maristela. Bia revela a Beto que sua proposta de emprego em Brasília foi armada por Ronaldo.