Galvão Bueno faz declaração para Ronaldinho Gaúcho em show do É o Tchan

Galvão Bueno, 74, declarou sua admiração por Ronaldinho Gaúcho, 44, durante show do É o Tchan, na segunda-feira (30).

O que aconteceu

Bueno e Gaúcho marcaram presença nas festividades do Réveillon Amoré, em Pernambuco. Na ocasião, durante apresentação do É o Tchan, o narrador pegou o microfone para destacar a presença do ex-jogador no evento.

"É grande Bruxo, Ronaldinho Gaúcho", falou o narrador, emocionado ao encontrar o amigo. A plateia presente no evento entoou o coro de "Bruxo", como o ex-atleta é conhecido.