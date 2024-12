Demitido, Rodrigo Faro fará apresentação ensinando como não perder emprego

Ele apresentava o Hora do Faro desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil, além de também ter apresentado os realities Ídolos e Canta Comigo.

Apresentador chegou à emissora de Edir Macedo como uma das grandes apostas do canal. Ele construiu uma carreira bem-sucedida e, em alguns momentos, incomodou a Globo e fez o SBT virar seu freguês no Ibope —seja com O Melhor do Brasil ou o atual Hora do Faro.

Nos últimos anos, porém, o programa dominical apresentado pelo artista perdeu fôlego na audiência. O Hora do Faro não ameaçava com a mesma frequência que outrora, nem mesmo o SBT.

Saída de Faro

Decisão foi tomada em comum acordo com a emissora, segundo ele. "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", escreveu, em nota no Instagram.