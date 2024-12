Ana Maria anuncia remissão de câncer que dava 10% de chance de cura

A apresentadora Ana Maria Braga, 75, anunciou a remissão do câncer que dava 10% de chance de sobrevivência.

O que ela disse

Em publicação no Instagram, ela afirmou que recebeu a notícia há duas semanas, em uma de suas "revisões periódicas". "O câncer teve uma remissão. Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance [de sobreviver] há cinco anos. A partir de agora, eu estou na remissão do câncer".