Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 31/12 a 11/1

Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto. Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios. Nando tenta convencer Rosana a reatar com Edson. Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa. Jin se emociona ao ver sua foto com Tati. Gigi começa a trabalhar na lanchonete com Roxelle. Rosana descobre que o quadro que ela queria vender é falso. Cacá tenta contratar Madalena para fazer uma festa para o seu bebê.

Sábado, 4 de janeiro

Madalena discute com Cacá. Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Cacá ameaça Madalena. Nando se aconselha com Jão. Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson. Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele. Chico descobre o trabalho de Cacá. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson descobre que foi enganado e fica furioso. Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá. Gerson exige que Marco descubra quem o enganou. Madalena conta para Jão que foi ameaçada por Cacá. Chico confronta Cacá sobre seu trabalho. Jão faz uma entrevista de emprego na Viação Estrela. Rosana descobre quem lhe vendeu o quadro falso. Sebastian guarda as folhas que rasgou do diário de Mariazinha com o segredo de Belisa. Violeta se enfurece ao saber que Osmar enganou Gerson. Sidney se aconselha com Jayme. Marco revela a Violeta que Gerson não cumpriu com o acordo que fez com ela. Nando vê Jin e Tati juntos. Rosana cobra de Joyce o dinheiro que pagou pelo quadro falso. Jão e Chico cobram satisfações de Cacá sobre a ameaça a Madalena.

Terça-feira, 7 de janeiro