Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 31/12 a 11/1

Zélia convence Arlete a costurar para ela. Clarice gosta da ideia de Beatriz e aceita dar aulas para moças do Gente Fina. Lígia conta a Raimundo sobre a proposta que ela recebeu para viajar com Giovanni. Lígia convida Ronaldo para acompanhá-la no cruzeiro. Alfredo propõe um substituto para trabalhar com Anita em seu programa. Bia sabota o café de Beto. A plateia estranha o novo apresentador do quadro ao lado de Anita. Zélia incentiva Arlete a beber e a sonda sobre Valéria e Juliano. Raimundo afirma que o trabalho de Ronaldo é necessário e convida o filho a voltar a trabalhar na agência. Glorinha arma para que Beatriz flagre Maristela com Basílio. Sedado por Bia, Beto sofre um acidente de carro.

Sábado, 4 de janeiro

Raimundo vai ao encontro de Beto. Beatriz confronta Basílio sobre Maristela, e o rapaz consegue despistar a amiga. Ronaldo aceita voltar a trabalhar com Raimundo. Zélia conta para seu cúmplice misterioso o que descobriu sobre Arlete. Beatriz visita Beto no hospital. Bia humilha Beatriz, e Clarice obriga a menina a pedir desculpas. Um funcionário confronta Juliano sobre um problema na fábrica. Ronaldo avisa a Beto que o jornal não pode esperar sua recuperação. Nelson é chantageado. Zélia pede que Arlete lhe conte tudo o que sabe sobre a família Alencar. Mauro aborda Celeste, e Edu vê.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Edu avisa a Raimundo sobre o sequestro de Celeste. Ronaldo conta a Raimundo sobre Mauro. Celeste consegue fugir de Mauro. Raimundo demite Mauro e aprova o namoro de Celeste com Edu. Obrigada por Clarice, Bia convida Beatriz para sua festa de aniversário. Maristela questiona Juliano sobre o acidente na fábrica. Basílio engana de Alípio. Clarice inaugura suas aulas no Gente Fina ao lado de Beatriz. Nelson pensa em uma forma de conseguir mais dinheiro, e furta o microfone de ouro de Alfredo. Mauro revela a Celeste que Ronaldo o ajudou a se passar por Genoca. Beatriz descobre que Bia não pode ser filha de Clarice.

Terça-feira, 7 de janeiro