Cânceres, escândalos, roubo: tormentos marcaram o ano da família real

Um documentário levantou questões sobre a transparência da realeza em relação às finanças. Isso porque apesar de afirmar que os ducados, propriedades particulares da realeza, não são bancados pelo dinheiro dos impostos, a família real se beneficiava de dinheiro de instituições públicas sem pagar os impostos adequados por isso. Um exemplo seria um contrato de aluguel avaliado em R$ 283 milhões com o Ministério da Justiça para alugar as terras onde está uma prisão.

A imprensa britânica denunciou más condições em imóveis alugados pertencentes ao príncipe William. Segundo investigação do jornal The Mirror, os locatários estão em risco de pobreza energética, morando em casas difíceis de aquecer, cheias de umidade e mofo negro.

A segurança da família real foi questionada após homens invadirem propriedade onde Kate e William moram. Em outubro, homens mascarados roubaram maquinário de fazenda na propriedade do Castelo de Windsor. Kate, William e os três filhos dormiam em outro imóvel na quando o crime aconteceu.

"Parentes-problema" continuaram causando dor de cabeça

O príncipe Andrew fechou o ano envolvido em um novo escândalo após fazer negócios com um suposto espião chinês. O homem, banido do Reino Unido em março de 2023 após uma investigação, tinha permissão de agir em nome do príncipe em negócios com outros chineses, visitou várias propriedades reais e até participou do aniversário de Andrew.

O rei Charles teria ficado furioso com o novo escândalo de Andrew Imagem: JUSTIN TALLIS/AFP

A nova polêmica fez com que Andrew deixasse de participar do Natal da família real. Ele e a ex-mulher, Sarah Ferguson, não participaram do tradicional Natal de Sandringham, que deveria ser uma "grande comemoração em família" neste ano. As filhas do príncipe, Beatrice e Eugenie, também não estiveram na festa da realeza pela primeira vez em anos —passaram as festas com os sogros.