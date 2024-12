No limbo, Joyce protagoniza cenas desesperadoras em 'Volta por Cima'

Ainda no mesmo capítulo:

Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo. Madalena conta para Jão que discutiu com Cacá. Cida toma uma decisão. Belisa reclama da presença de Rodolfo. Marco confirma para Gerson que avisou a Violeta que eles ficarão com a área do Mário Coelho. Tati se aconselha com Doralice sobre seu namoro com Nando.

Rodolfo segue Belisa até sua casa. Rosana estranha o comportamento agressivo de Nando. Edson convida Jão, Ana Lúcia e Cacá para um jantar. Roxelle surge na casa de Violeta procurando Jô, e Cacá fica tensa. Marco vai à loja de Madalena oferecer seu serviço de proteção.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.